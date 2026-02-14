Les regrets de Gary O'Neil

Le retour du FC Ouin Ouin. Alors que son équipe comptait deux buts de retard à vingt minutes du terme de la rencontre, Gary O’Neil a su faire les choix justes pour réussir à arracher un point au Vélodrome ce samedi soir. Le tacticien anglais estime toutefois que son équipe « aurait dû gagner » .

[📺 LIVE] 🇫🇷 #OMRCSA 🎙️ Gary O'Neil : "On aurait dû gagner ce match." 👉 Strasbourg et Marseille se laissent dos à dos !#beINLigue1 pic.twitter.com/j61SEy6MIx…

LB pour SOFOOT.com