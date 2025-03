information fournie par So Foot • 19/03/2025 à 15:32

Les Rangers recadrent leurs supporters

Le sens de la fête.

Les deux dernières semaines ont été bonnes pour le FC Rangers. Sur le terrain, en tout cas. Une remontada mémorable contre Fenerbahçe en Ligue Europa (2-0) et une bonne victoire arrachée à la 88ᵉ minute lors du Old Firm (2-3) suffisent largement à rendre les supporters des Gers heureux pendant la trêve internationale. Des fans qui ne savent manifestement pas contrôler leurs excès d’euphorie en tribunes. Les abus d’une « minorité » ont poussé le club à rédiger un communiqué pour condamner et sanctionner divers incidents.…

RA pour SOFOOT.com