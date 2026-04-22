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La belle audience de France 2 et une belle bourde de son homme de terrain
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 15:49

La belle audience de France 2 et une belle bourde de son homme de terrain

La belle audience de France 2 et une belle bourde de son homme de terrain

Une qualification bien suivie. Le RC Lens s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en battant Toulouse (4-1), mardi soir. France 2, diffuseur de la rencontre, a rassemblé 2,1 millions de personnes, soit 13,2% de part d’audience . Avec Fabien Lévêque et Loïc Rémy aux commentaires, la chaîne du service public a réalisé la troisième meilleure audience de la soi rée , derrière France 3 avec « A priori » (2,8 millions de téléspectateurs) et « Koh-Lanta » retransmis sur TF1 (audience de 2,5 millions).

#Audience l @francetvsport ⚽️ Soirée magique de @coupedefranceCA hier avec la qualification du @RCLens 🔹 2.1 M de tvsp et 13.2 % de PdA en moy sur France 2 📆 Rendez-vous pour la finale au Stade de France le 22 mai prochain ▶️ A vivre sur https://t.co/JqV7mXAoWY pic.twitter.com/9dT8WUCDmd…

CT pour SOFOOT.com

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