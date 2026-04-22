Les play-off belges maintenus grâce au foot amateur ?

Un gros bordel au pays de Tintin. Alors que l’on pensait vivre les derniers play-off de l’histoire du championnat belge, c’est le football amateur qui vient ajouter son grain de sel . Encore une fois, le quota d’équipe U23 de clubs de D1 à maintenir en deuxième division pose problème. Initialement, il était prévu que les équipes de jeunes ne puissent pas descendre en D3. Finalement, une solution avait été trouvée et, en cas de relégation d’une formation U23, une équipe réserve de D3 serait promue…

Sauf que la FFA (Football francophone amateur) et Voetbal Vlaanderen, son pendant néerlandais, rejettent la proposition de la Pro League puisque ces quotas diminuent les chances des équipes amateurs de rejoindre l’élite. Enfin, « élite », on parle de D2 belge, hein. « Nous estimions que, tant que cela n’avait pas d’impact sur les compétitions amateurs, la Pro League pouvait trancher. Nous avions donné notre accord à l’époque, dans l’intérêt général du football. La proposition qui nous est soumise aujourd’hui a bel et bien un impact sur le football amateur. Les chances de promotion d’un champion amateur diminuent considérablement » , rouspète Voetbal Vlaanderen.…

EA pour SOFOOT.com