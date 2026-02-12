Les raisons du changement d'Erling Haaland à la mi-temps
Le repos c’est important. Interrogé en conférence de presse sur les raisons qui l’ont poussé à sortir Erling Haaland à la mi-temps, Pep Guardiola a expliqué que son attaquant « ne se sentait pas bien » et qu’il avait « quelques problèmes ».
🎙️ Pep Guardiola : "Haaland ne se sentait pas bien"#beINSPORTS pic.twitter.com/4JSB387C35…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
