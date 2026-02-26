 Aller au contenu principal
Le staff de l'OM s'agrandit
information fournie par So Foot 26/02/2026 à 14:21

Le staff de l'OM s'agrandit

Le staff de l'OM s'agrandit

Le combo gagnant. Selon les informations de RMC Sport , les trois adjoints de Habib Beye vont le rejoindre sur le banc marseillais .

Ils rejoignent l’équipe directement à Marbella

Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia ont signé leur contrat avec le club phocéen mercredi soir et sont déjà au chevet de l’équipe , parti en ritiro à Marbella cette semaine avant l’enchaînement Olympico-Coupe de France qui l’attend. Jusque-là, les trois techniciens étaient bloqués par le Stade rennais . La situation semble donc s’être débloquée avec le club breton et les trois hommes seront bien sur le banc marseillais dimanche pour la rencontre entre Marseille et Lyon.…

LB pour SOFOOT.com

