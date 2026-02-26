Le staff de l'OM s'agrandit
Le combo gagnant. Selon les informations de RMC Sport , les trois adjoints de Habib Beye vont le rejoindre sur le banc marseillais .
Ils rejoignent l’équipe directement à Marbella
Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia ont signé leur contrat avec le club phocéen mercredi soir et sont déjà au chevet de l’équipe , parti en ritiro à Marbella cette semaine avant l’enchaînement Olympico-Coupe de France qui l’attend. Jusque-là, les trois techniciens étaient bloqués par le Stade rennais . La situation semble donc s’être débloquée avec le club breton et les trois hommes seront bien sur le banc marseillais dimanche pour la rencontre entre Marseille et Lyon.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer