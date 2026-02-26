Le rapport accablant de l'UEFA sur la situation financière des clubs français

Seul au monde. Le rapport de l’UEFA publié ce jeudi sous le nom « s ur les finances et les investissements des clubs européens en 2026 », a pointé les difficultés financières qui s’attachent aux clubs français ces dernières saisons , à l’exception du Paris Saint-Germain.

Trois clubs français parmi les plus mauvais élèves de la confédération

Une étude empirique qui annonce couvrir « l’ensemble de l’année 2024 pour les 55 associations membres de l’UEFA, soit 745 clubs de Première Division masculine », ainsi que « les dernières données de 2025, à savoir les chiffres de 144 clubs de 37 pays présentant des états financiers anticipés ». Concernant la Ligue 1, les experts financiers mandaté par l’instance du football européen tirent la sonnette d’alarme concernant les recettes des clubs et l’absence de modèle vertueux économiquement pour certains : « Onze clubs ont enregistré des bénéfices d’exploitation de plus de 50 millions d’euros à ce jour, avec, en tête, le Real Madrid, l’Inter Milan et Manchester United, et quatre clubs ont fait état de pertes d’exploitation de plus de 50 millions d’euros (l’Olympique Lyonnais, le Chelsea FC, l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg Alsace) ». …

LB pour SOFOOT.com