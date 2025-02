Les quatre hommes à suivre en Coupe de France

Ce mardi commencent les quarts de finale de Coupe de France, avec au menu Angers-Reims et Cannes-Guingamp. Dans chacune de ces équipe qui joueront une place en demies, il y aura au moins un joueur à suivre de près. Découvrez ce quatuor capable de rendre cette soirée foot spéciale.

Himad Abdelli, l’homme à tout faire du SCO

On a un gros faible pour Esteban Lepaul, mais on ne peut pas non plus passer à côté de Himad Abdelli quand on se pose devant un match d’Angers cette saison. Il sera encore à surveiller, ce mardi, lors du quart de finale contre Reims. Ce numéro 10 pur jus a en plus eu la bonne idée d’être efficace ce samedi face à Saint-Étienne (match nul 3-3) en refroidissant Geoffroy-Guichard par un doublé dans les 20 premières minutes. C’est mal le connaître que de ne le résumer qu’aux statistiques. C’est même tout le contraire. Sur le terrain, l’international algérien dégage une sérénité déconcertante, qu’il puise dans son admiration pour Zinédine Zidane, son idole.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com