Les qualifiés et le programme complet des seizièmes de finale du Mondial

Les qualifiés et le programme complet des seizièmes de finale du Mondial

La Coupe du monde à 32 peut commencer ! Et ça y est, après le dernier match de zinzins entre l’Algérie et l’Autriche, les 32 nations qualifiées pour les premiers seizièmes de finale de l’histoire du Mondial sont connues. Comme l’Uruguay, l’Écosse et la Corée du Sud, l’Iran reste à quai et ne se qualifie pas pour la suite de la compète.

Dès ce dimanche, avec un Afrique du Sud – Canada en mode apéritif, les choses sérieuses commencent. Les faux pas sont interdits. La France, en cas de victoire contre la Suède mardi 30 juin prochain (coup d’envoi à 23 heures), affronterait l’Allemagne en huitièmes de finale. Bloquez vos soirées du début d’été, ça va être dingo :…

UL pour SOFOOT.com