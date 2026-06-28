En se quittant bons amis, Algérie et Autriche se qualifient pour les seizièmes
Puisqu'il arrangeait tout le monde, le match nul complètement dingue entre l'Algérie et l'Autriche permet aux deux sélections de se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial (3-3). Les héros s'appellent Beghali, Mahrez et Kalajdžić.
Algérie 3-3 Autriche
Buts : Beghali (45 e ) et Mahrez (60 e et 90 e +4) pour les Fennecs // Arnautović (28 e ), Sabitzer (55 e ) et Kalajdžić (90 e +6) pour les Autrichiens.
Plus d’informations à suivre……
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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