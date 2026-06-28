Cristiano Ronaldo et le Portugal restent muets contre une Colombie sexy

Trop mou pour espérer accrocher la première place du groupe sur la pelouse de Miami, le Portugal n'a pas su s'imposer face aux Colombiens. Auteurs d'un match emballant malgré l'enjeu, les Cafeteros méritent amplement leur première place du groupe K. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers terminent quant à eux deuxième de la poule.

Colombie 0-0 Portugal

Météo-France prévoyait la fin de la canicule ce samedi soir. Pour descendre en température, il fallait cependant attendre 3h30 du matin et le dénouement du match décisif du groupe K entre le Colombie et le Portugal. Disputée non loin des palmiers de Miami, cette rencontre entre deux destinations ensoleillées sentait la chaleur, les cocktails, la plage et surtout, le joga bonito . Sous les 30 degrés de la Floride, le Portugal s’est finalement cramé les pattes et n’a pas été capable de battre une Colombie emballante malgré le score nul et vierge (0-0). Grâce à ce résultat, les Cafeteros terminent logiquement premiers de leur groupe devant la Seleção. Bogota, Cali et Medellín peuvent respirer. Lisbonne, Porto et Braga peuvent s’inquiéter.

Le Portugal en tongs à Miami

Avant de débarquer sur la pelouse de Miami, Cristiano Ronaldo et compagnie connaissaient l’enjeu : il fallait sortir un gros match pour battre la Colombie et ainsi terminer premier du groupe K. Le début de match des Portugais montre plutôt la frilosité de la Seleção . Dès la deuxième minute, João Cancelo est aux fraises – c’est la saison – et laisse Luis Diaz récolter le ballon. Le joueur du Bayern Munich centre pour Jhon Córdoba. Pas encore mûr, l’attaquant de Krasnodar ne cadre pas sa tête. Première du groupe au coup d’envoi devant le Portugal, la Colombie, montre d’emblée qu’elle ne s’est pas déplacée à Miami pour bronzer. Au contraire des joueurs du Portugal, bel et bien en tongs dans cette première demi-heure.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com