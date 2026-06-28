Les coiffeurs argentins et Messi disposent de la Jordanie et attendent la suite
En Argentine, les coiffeurs proposent trois coupes : des mulets, des crânes rasés de près et des victoires tranquilles. Voilà ce qu'il s'est passé face à la Jordanie, avant que Lionel Messi n'entre (3-1). On a beau chercher ses poux : cette Albiceleste impressionne.
Jordanie 1-3 Argentine
Buts : A-Tamari (55 e ) pour les Jordaniens // Lo Celso (19 e ), Martínez (S.P., 31 e ) et Messi (80 e ) pour l’Albiceleste.
Plus d’informations à suivre……
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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