Les coiffeurs argentins et Messi disposent de la Jordanie et attendent la suite

Les coiffeurs argentins et Messi disposent de la Jordanie et attendent la suite

En Argentine, les coiffeurs proposent trois coupes : des mulets, des crânes rasés de près et des victoires tranquilles. Voilà ce qu'il s'est passé face à la Jordanie, avant que Lionel Messi n'entre (3-1). On a beau chercher ses poux : cette Albiceleste impressionne.

Jordanie 1-3 Argentine

Buts : A-Tamari (55 e ) pour les Jordaniens // Lo Celso (19 e ), Martínez (S.P., 31 e ) et Messi (80 e ) pour l’Albiceleste.

Plus d’informations à suivre……

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com