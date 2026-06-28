Pourquoi le record de Just Fontaine restera historique

Parmi les records qui paraissent promis à tomber durant ce Mondial 2026, celui de Just Fontaine et de ses 13 buts inscrits en 1958 occupe une place à part. Une démonstration supplémentaire que les statistiques sont parfois l’art de mentir avec précision.

Lionel Messi crédité de 6 buts, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinicius Junior et Erling Haaland avec déjà 4 pions, les vedettes répondent présentes depuis le début de la compétition. Une telle cadence laisse cette fois envisager, dans le cadre de cette Coupe du monde à 48 qui semble n’exister que pour faire tomber les records, la possibilité, certes infime, que les 13 réalisations de Just Fontaine en Suède soient dépassées. Jusqu’à présent, seuls Sándor Kocsis en 1954 et l’Allemand Gerd Müller en 1970 avaient eux aussi franchi la barre fatidique des 10.

L’attaquant français avait de surcroît accompli son exploit en seulement six rencontres. Depuis, la FIFA et les ambitions démesurées de Gianni Infantino sont passées par là. Les prétendants disposent désormais de huit matchs pour tenter leur chance, s’ils atteignent la finale, ou la consolante pour la troisième place. C’est l’une des conséquences de cette formule XXL, qui intègre davantage de sélections dites modestes, voire faibles, et favorise le retour des écarts de trois buts ou plus, comme l’ont illustré les doublés de Mbappé et Haaland face à l’Irak.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com