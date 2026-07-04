Les qualifiés et le programme complet des huitièmes de finale du Mondial
Au départ ils étaient 48, aujourd’hui il n’en reste que 16. Les derniers matchs de la nuit ont rendu leur verdict avec les qualifications de l’Argentine et de la Colombie au détriment du Cap-Vert (3-2) et du Ghana (1-0). On connait donc désormais l’ensemble des prétendants aux quarts de finale de la compétition .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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