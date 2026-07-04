La Colombie écarte le Ghana et retrouvera la Suisse au prochain tour

La Colombie écarte le Ghana et retrouvera la Suisse au prochain tour

La Colombie a beau avoir maîtrisé son sujet, elle s'est imposé face à un Ghana timoré sur le plus petit des écarts grâce à Jhon Arias (1-0). Ce sont donc les protégés de Néstor Lorenzo qui décrochent le dernier billet pour les huitièmes de finale et qui affronteront la Suisse mardi.

Colombie 1-0 Ghana

But : Arias (14 e ) pour les Cafeteros

Après le Brésil en 2006, l’Uruguay en 2010 et 2022, le Ghana est une nouvelle fois éliminé d’une Coupe du monde par une nation sud-américaine. Cette fois c’est la Colombie de Luis Díaz et James Rodríguez qui a été son bourreau au terme d’une rencontre où les Black Stars n’ont jamais vraiment réussi à inquiéter leurs adversaires. Ils s’inclinent donc logiquement 1 à 0 malgré l’énorme travail dans les buts de Lawrence Ati-Zigi.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com