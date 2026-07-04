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La FIFA rétropédale sur l'horaire de Mexique-Angleterre
information fournie par So Foot 04/07/2026 à 06:11

La FIFA rétropédale sur l'horaire de Mexique-Angleterre

La FIFA rétropédale sur l'horaire de Mexique-Angleterre

La symphonie des éclairs. Alors qu’un changement d’horaire avait été envisagé pour la rencontre entre le Mexique et l’Angleterre, le match se jouera finalement bien à 18h , heure locale, soit 0h en France.

Une reprogrammation qui n’a jamais été entérinée

La nouvelle a été officialisée par l’AFP qui a indiqué avoir été en contact avec une source proche du dossier : « Après discussions, le match entre le Mexique et l’Angleterre débutera comme prévu à 18h00 locales dimanche. La reprogrammation de l’heure du coup d’envoi n’a jamais été décidée. » En revanche des discussions ont bel et bien existé concernant un horaire différent pour cette rencontre en raison des perturbations météorologiques possibles.…

LB pour SOFOOT.com

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