La fierté du sélectionneur cap-verdien après le match livré face aux champions du monde en titre
Le hit de l’été. Le sélectionneur cap-verdien, Bubista, s’est montré particulièrement dithyrambique envers ses joueurs après la prestation héroïque livrée face à l’Argentine en 16 es de finale de ce Mondial 2026.
Embed x.com…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer