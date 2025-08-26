Taxation des géants de la tech : l'UE réaffirme son "droit souverain" de réglementer, après la menace de nouveaux droits de douane de Donald Trump

"Les taxes ou la législation sur les services numériques sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine", a estimé Donald Trump.

( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'Union européenne a le "droit souverain" de réglementer "les activités économiques sur son territoire", a affirmé la Commission européenne mardi 26 août, alors que Donald Trump a menacé de nouveaux droits de douane les pays qui, selon lui, ciblent les entreprises technologiques américaines.

Bruxelles a aussi "fermement réfuté" l'accusation selon laquelle les entreprises américaines étaient délibérément visées par ces règles sur le numérique.

Le président américain, Donald Trump, a vigoureusement attaqué lundi les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation.

Arsenal juridique européen

S'il n'a pas cité directement l'Union européenne, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique.

"Il est du droit souverain de l'UE et de ses États membres de réglementer les activités économiques sur notre territoire dans le respect de nos valeurs démocratiques ", a affirmé la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho.

La Commission européenne a aussi rejeté les accusations de censure lancées par l'administration Trump et les géants de la tech, les qualifiant de "totalement erronées".