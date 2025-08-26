Ukraine et diplomatie du golf : le président finlandais Alexander Stubb espère que Donald Trump va perdre patience avec la Russie

Le dirigeant du pays scandinave a noué une relation singulière avec le locataire de la Maison Blanche, autour de leur attrait commun pour les parties de golf.

Alexander Stubb, à Washington DC, le 18 août 2025 ( AFP / OLIVER CONTRERAS )

"A chaque fois que la patience du président Trump s'est épuisée, il a pris des mesures qui ont permis de trouver une solution". Le président finlandais Alexander Stubb a lancé mardi 26 août un appel à Donald Trump, l'incitant prendre des mesures qui forceraient la Russie à s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine.

Alexander Stubb, qui s'est lié d'amitié avec Donald Trump en jouant au golf et qui dirige un pays qui partage une longue frontière avec la Russie, s'est récemment rendu avec d'autres dirigeants européens à Washington pour tenter de résoudre le conflit. "J'espère que la patience des pays occidentaux, en particulier des Etats-Unis, va s'épuiser. Parce qu'à chaque fois que la patience du président Trump s'est épuisée, il a pris des mesures qui ont permis de trouver une solution", a déclaré M. Stubb lors d'une conférence de presse. Il a cité les droits de douane que les États-Unis ont déclaré vouloir imposer à l'Inde cette semaine.

Réitérer l'exemple indien?

"L'exemple le plus récent sont les droits de douane imposés à l'Inde parce que l'Inde achète du pétrole, du gaz et des armes russes. Maintenant, si le président Trump faisait la même chose aux pays X, Y et Z, il se pourrait bien que nous retournions à la table des négociations", a affirmé M. Stubb.

Donald Trump lie régulièrement les questions de guerre et de paix au commerce, menaçant d'imposer des droits de douane de 50% à New Delhi en représailles à ses achats continus de pétrole russe, qui, selon Washington, contribuent à financer la guerre de Moscou en Ukraine.