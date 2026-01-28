Les pubs britanniques ouverts jusqu'à 2 heures du matin pendant la Coupe du monde

Pas de Dry July pour les supporters des Three Lions. À quelques mois du Mondial américain, auquel participeront l’Angleterre, l’Écosse et peut-être le pays de Galles et l’Irlande du Nord, les pubs britanniques se frottent les mains . Problème : ces derniers doivent généralement fermer à 23 heures.

Or, compte tenu du décalage horaire outre-Atlantique, certaines rencontres commenceront trop tard . Ainsi, le 25 juin, le match entre l’Écosse et le Brésil est par exemple prévu à 23h au Royaume-Uni. Deux jours plus tard, la rencontre entre le Panama et l’Angleterre débutera à 22h.…

CMF pour SOFOOT.com