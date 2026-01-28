Passe d'armes à l'Assemblée nationale sur un boycott du Mondial 2026

Passe d'armes à l'Assemblée nationale sur un boycott du Mondial 2026

La petite musique du boycott continue de se faire entendre. Une semaine après avoir appelé au déplacement de la Coupe du monde 2026 hors des États-Unis, le député LFI Éric Coquerel a répété son vœu ce mercredi à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la séance de questions au gouvernement.

Après avoir fait le tour du musée des horreurs trumpistes, le député insoumis en est venu au Mondial : « Trump veut faire de la Coupe du monde une arme de propagande MAGA, raciste, néofasciste, sexiste, suprémaciste. » …

CMF pour SOFOOT.com