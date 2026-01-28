 Aller au contenu principal
Le FC Lorient passe (totalement) sous pavillon américain
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 17:23

Le FC Lorient passe (totalement) sous pavillon américain

Le FC Lorient passe (totalement) sous pavillon américain

Les Merlus continueront-ils d’embêter les gros poissons de Ligue 1 ? For sure. Dans un communiqué officiel, le FC Lorient a annoncé avoir été totalement racheté par Black Knight Football Club , qui devient désormais le seul actionnaire du club.

Loïc Féry restera le président du FCL et « devient également actionnaire de BKFC aux côtés de William P. Foley, dirigeant associé de BKFC. » Donnant-donnant. La DNCG a donné son feu vert pour la finalisation de ce changement d’actionnariat.…

  • En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge
    En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge
    information fournie par So Foot 28.01.2026 18:34 

    Seize matchs, un carton rouge précoce, et c’est fini. L’US Orléans a annoncé ce mercredi le départ immédiat de son gardien de but Charly Jan. Le portier de 26 ans avait fait parler de lui ce vendredi lors du match de National 1 contre le FC Sochaux, lorsqu’il avait ... Lire la suite

  • Eric Perrot lors de la coupe du monde de biathlon en République tchèque
    JO 2026/Biathlon: "L'or olympique est un gros objectif", prévient Perrot
    information fournie par Reuters 28.01.2026 18:20 

    Leader de la Coupe du monde de biathlon à neuf jours du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le Français Eric Perrot sera l'un des grands favoris pour les quatre courses individuelles masculines et ne cache ‍pas ses ambitions de décrocher, au moins, une ... Lire la suite

  • Uini Atonio après un match des Six Nations à Cardiff
    Rugby: Atonio, hospitalisé pour un accident cardiaque, met fin à sa carrière de joueur
    information fournie par Reuters 28.01.2026 18:20 

    Le pilier droit français Uini Atonio a été admis à l'hôpital à la suite d'un "accident ‍cardiaque" et "demeure, sous surveillance, en soins intensifs", a annoncé mercredi son club, le Stade rochelais, qui précise que "son état est aujourd'hui stable". "À ‌l’issue ... Lire la suite

  • Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025
    Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025
    information fournie par So Foot 28.01.2026 18:06 

    Le football vit bien. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, l’heure est déjà aux premiers bilans. Selon un rapport publié ce mercredi par la FIFA, les mercatos de l’année 2025 ont franchi un cap historique : plus de 10 milliards d’euros dépensés par les ... Lire la suite

