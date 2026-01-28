Le FC Lorient passe (totalement) sous pavillon américain

Les Merlus continueront-ils d’embêter les gros poissons de Ligue 1 ? For sure. Dans un communiqué officiel, le FC Lorient a annoncé avoir été totalement racheté par Black Knight Football Club , qui devient désormais le seul actionnaire du club.

Loïc Féry restera le président du FCL et « devient également actionnaire de BKFC aux côtés de William P. Foley, dirigeant associé de BKFC. » Donnant-donnant. La DNCG a donné son feu vert pour la finalisation de ce changement d’actionnariat.…

SW pour SOFOOT.com