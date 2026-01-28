Alexander Sørloth se transforme en prof d'histoire

Pour 32 millions, vous avez le droit à un attaquant et un prof d’histoire. Avant le match face à Bodø/Glimt, l’Atlético de Madrid a opté pour une mise en bouche aussi originale que réussie. Le club a publié une vidéo portée par Alexander Sørloth, chargé de présenter la Norvège avec un mélange d’autodérision et de pédagogie.

Reine des neiges, Avengers et Tusen takk

« Comme on joue contre Bodø/Glimt, je me suis dit que j’allais faire une présentation sur la Norvège » , explique l’attaquant, avant de rappeler que le pays compte « 5,6 millions d’habitants » et une « riche histoire viking » . Entre références à La Reine des neiges , Dragons et une anecdote sur Avengers, Sørloth déroule un portrait décomplexé de son pays, concluant simplement par un « Tusen takk » (mille mercis en norvégien).…

MH pour SOFOOT.com