 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alexander Sørloth se transforme en prof d'histoire
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 17:51

Alexander Sørloth se transforme en prof d'histoire

Alexander Sørloth se transforme en prof d'histoire

Pour 32 millions, vous avez le droit à un attaquant et un prof d’histoire. Avant le match face à Bodø/Glimt, l’Atlético de Madrid a opté pour une mise en bouche aussi originale que réussie. Le club a publié une vidéo portée par Alexander Sørloth, chargé de présenter la Norvège avec un mélange d’autodérision et de pédagogie.

Reine des neiges, Avengers et Tusen takk

« Comme on joue contre Bodø/Glimt, je me suis dit que j’allais faire une présentation sur la Norvège » , explique l’attaquant, avant de rappeler que le pays compte « 5,6 millions d’habitants » et une « riche histoire viking » . Entre références à La Reine des neiges , Dragons et une anecdote sur Avengers, Sørloth déroule un portrait décomplexé de son pays, concluant simplement par un « Tusen takk » (mille mercis en norvégien).…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge
    En National 1, son aventure s'arrête sur un carton rouge
    information fournie par So Foot 28.01.2026 18:34 

    Seize matchs, un carton rouge précoce, et c’est fini. L’US Orléans a annoncé ce mercredi le départ immédiat de son gardien de but Charly Jan. Le portier de 26 ans avait fait parler de lui ce vendredi lors du match de National 1 contre le FC Sochaux, lorsqu’il avait ... Lire la suite

  • Eric Perrot lors de la coupe du monde de biathlon en République tchèque
    JO 2026/Biathlon: "L'or olympique est un gros objectif", prévient Perrot
    information fournie par Reuters 28.01.2026 18:20 

    Leader de la Coupe du monde de biathlon à neuf jours du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le Français Eric Perrot sera l'un des grands favoris pour les quatre courses individuelles masculines et ne cache ‍pas ses ambitions de décrocher, au moins, une ... Lire la suite

  • Uini Atonio après un match des Six Nations à Cardiff
    Rugby: Atonio, hospitalisé pour un accident cardiaque, met fin à sa carrière de joueur
    information fournie par Reuters 28.01.2026 18:20 

    Le pilier droit français Uini Atonio a été admis à l'hôpital à la suite d'un "accident ‍cardiaque" et "demeure, sous surveillance, en soins intensifs", a annoncé mercredi son club, le Stade rochelais, qui précise que "son état est aujourd'hui stable". "À ‌l’issue ... Lire la suite

  • Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025
    Un chiffre record de dépenses sur le mercato foot dans le monde en 2025
    information fournie par So Foot 28.01.2026 18:06 

    Le football vit bien. Alors que le mercato hivernal touche à sa fin, l’heure est déjà aux premiers bilans. Selon un rapport publié ce mercredi par la FIFA, les mercatos de l’année 2025 ont franchi un cap historique : plus de 10 milliards d’euros dépensés par les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank