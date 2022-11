Les prix des carburants en hausse ce mercredi, après la baisse sur les ristournes

À partir du mercredi 16 novembre, les ristournes faites aux automobilistes par le gouvernement et TotalEnergies connaissent un coup de rabot. Certains prix à la pompe pourraient dépasser deux euros le litre.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les automobilistes français devront faire face dès mercredi 16 novembre à la baisse de la réduction des prix des carburants faite par TotalEnergies qui était de 20 centimes, ainsi que celle accordée par le gouvernement, s'élevait à 30 centimes.

Toutes deux passent désormais respectivement à 10 centimes d'euros, et seront appliquées jusqu'au 31 décembre.

Ce coup de rabot a été le motif d'une prise d'assaut des stations-service le week-end du 11 novembre, par les automobilistes qui cherchaient à anticiper et profiter d'un dernier jour de ristourne pleine. Cette forte demande avait mis en difficulté une station-service sur trois qui manquaient d'au moins un carburant, ou qui étaient totalement à sec, particulièrement en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

( / )

Une aide en 2023 pour les automobilistes en difficulté

Le ministère de la Transition écologique a recensé la semaine dernière un prix moyen national de 1,8319 euro le litre pour le gazole à la pompe, 1,6797 euro pour l'essence sans plomb 95 et 1,6222 euro pour l'essence sans plomb 95-E10.

En pleine période d'inflation, les automobilistes français, et plus particulièrement les conducteurs de véhicules diesel pourraient bien payer leur carburant à plus de deux euros le litre.

Pour 2023, le gouvernement envisage une aide ciblée à l'attention des automobilistes "qui ont du mal à joindre les deux bouts", a indiqué Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, Gabriel Attal.