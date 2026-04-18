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Tahirys Dos Santos va raconter son histoire dans un livre
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 12:17

Tahirys Dos Santos va raconter son histoire dans un livre

Tahirys Dos Santos va raconter son histoire dans un livre

De retour sur les terrains et bientôt en libraire. Héroïque et miraculé lors de l’incendie d’une boîte de nuit à Crans-Montana au nouvel, Tahirys Dos Santos voit enfin le bout du tunnel. De retour sur les terrains avec l’équipe réserve du FC Metz, le jeune latéral devrait prochainement signer son premier contrat professionnel.

Mais ce n’est pas la seule actualité de Dos Santos, qui devrait raconter son histoire dans un livre qui paraîtra début mai. Intitulé « Une seconde pour renaître », l’ouvrage, écrit avec Arnaud Ramsay, devrait raconter cette nuit d’horreur, où il a faillit perdre la vie. Dans un résumé écrit à la troisième personne, on peut lire que le livre traitera évidemment de la soirée du Nouvel An , mais aussi sa reconstruction après l’accident ainsi que les traumatismes qui en ont découlé .…

JF pour SOFOOT.com

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