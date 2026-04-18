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Les Lensois entre sérénité et émotion après leur renversante victoire
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 12:59

Les Lensois entre sérénité et émotion après leur renversante victoire

Les Lensois entre sérénité et émotion après leur renversante victoire

La fierté des siens. Buteur décisif en fin de match pour le Racing, Ismaëlo Ganiou avait des raisons d’être ému au terme de la rencontre . Alors qu’un nul contre Téfécé en galère ces dernières semaines aurait largement fait tâche et certainement réduit à néant les derniers espoirs de titre lensois, le jeune défenseur est allé caler son coup de casque dans le temps additionnel pour gratter trois points.

Au micro de Ligue 1+, ce dernier ne cachait pas sa joie après son troisième but de la saison : « C’est indescriptible j’arrive pas encore à réaliser que j’ai permis à mon équipe de gagner le match , a-t-il témoigné, encore plein d’adrénaline de l’instant. Étant un pur produit de la Gaillette ça fait plaisir de pouvoir marquer dans ce stade que je vois depuis tout petit et voilà franchement c’est beaucoup d’émotion et beaucoup de fierté. »…

JF pour SOFOOT.com

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