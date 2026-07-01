Les premières réactions de Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la victoire des Bleus

Les Bleus sont en huitièmes et ils sont satisfaits ! Non contents d’avoir écrasé la Suède dans le New Jersey, Didier Deschamps et ses joueurs se sont une nouvelle fois imposés avec la manière dans cette Coupe du monde. Pourtant, pas de quoi baigner dans l’euphorie pour les finalistes en titre, conscients de n’avoir franchi qu’une toute petite étape vers les sommets .

Le Paraguay « à prendre au sérieux »

Auteur d’un nouveau doublé, Kylian Mbappé s’est montré satisfait auprès de M6 , sans trop en faire pour autant : « Je suis conscient de ce que je joue, d’où je suis et de ce que je dois faire. L’équipe est consciente de ce qu’elle doit faire ici , a-t-il lâché. C’était une nouvelle compétition qui allait commencer. Aujourd’hui on a bien joué même si on a eu une entame difficile. On s’est mis dedans, on a eu des occasions qu’on pouvait mettre avant . »…

JF pour SOFOOT.com