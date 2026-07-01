Le Mexique pose sa candidature en explosant l’Equateur

Le Mexique défonce d’inoffensifs équatoriens en réalisant son meilleur match du tournoi (2-0). Retour sur une démonstration qui permet à tout un pays de rêver.

Mexique 2-0 Equateur

Buts : Quiñones (22 e ) et Jiménez (31 e )

La pluie a commencé à s’abattre sur Mexico à 17 heures (1h du matin, heure française) douchant un peu l’euphorie des supporters mexicains venus à l’Azteca. Pas de quoi entamer pour autant leur énorme confiance dans le Tri de Javier Aguirre car s’il y a bien une chose qui ne manque pas au Mexicain moyen, c’est de l’optimisme. Boostés par les trois victoires ( et autant clean-sheets ) de leurs joueurs en phase de poule, les fans des Aztèques se sont en effet mis à rêver de soulever leur première coupe du monde. Leur nouveau cri de guerre : « Y si, sí ? » Et si c’était la bonne, en VF. Avant de « Dream Bigger » , il fallait néanmoins se farcir l’Equateur, troisième de son groupe, et considéré comme une potentielle bonne surprise du tournoi par beaucoup de spécialistes plus ou moins avisés. Une analyse pas vraiment partagée par les fans des Aztèques pour qui l’autre Tri était une simple formalité, voire un cadeau du ciel. Un complexe de supériorité étonnant pour des gens dont la sélection n’a disputé qu’un seul quart de finale voilà 40 ans. Le Mexique, autocentré sur lui-même en matière de futbol , est persuadé d’être une puissance mondiale et d’avoir des joueurs de premiers plans à toute les lignes. Critiquée, voir sifflée avant le tournoi, la bande à l’illusionniste Aguirre a su retourner toutes les vestes du pays en moins de trois semaines. Ici, désormais, Gil Mora est un ballon d’or en puissance, Julián Andrés Quiñones à de quoi s’assoir à la table de tous les cracks du mondial, et Erik Lira et Luis Romo, ne sont rien d’autres que des génie incompris. Ok……

Par Javier Prieto Santos, à l'Azteca de Mexico pour SOFOOT.com