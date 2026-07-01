 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cap des 5 millions de spectateurs franchi lors de France-Suède
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 03:45

Le cap des 5 millions de spectateurs franchi lors de France-Suède

Le cap des 5 millions de spectateurs franchi lors de France-Suède

Savez-vous ce que ça fait cinq millions, Larmina ? Plus de matchs et donc plus de spectateurs. 5 048 079 depuis l’entame de cette Coupe du monde, pour être tout à fait précis . Le seizième de finale entre la France et la Suède a ainsi permis de franchir la barre symbolique des cinq millions de personnes s’étant rendues au stade depuis le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. De quoi exploser le précédent record datant de 1994, déjà aux États-Unis (3 587 538 fans au total).

64 511 spectateurs de moyenne par match

« La Coupe du monde 2026 entrera dans l’histoire lors du match entre la France et la Suède, lorsque l’affluence totale du tournoi dépassera 5 000 000 de supporters, établissant ainsi un nouveau record absolu de fréquentation » , a ainsi fait savoir la FIFA dans un communiqué, avant d’afficher un message sur les écrans géants pendant la rencontre. Après 78 rencontres disputées (sur 104 au total), la moyenne s’établit ainsi à 64 511 spectateurs de moyenne par match .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barcola, la quatrième roue du carrosse bleu
    Barcola, la quatrième roue du carrosse bleu
    information fournie par So Foot 01.07.2026 03:27 

    Auteur du break face au bunker suédois, Bradley Barcola s'est montré flamboyant pour lancer cette phase éliminatoire de Coupe du monde. Dans une équipe qui ne comporte presque plus de zone d'ombre, le Parisien semble avoir gagné sa place. Celle du chaînon manquant ... Lire la suite

  • Les premières réactions de Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la victoire des Bleus
    Les premières réactions de Didier Deschamps et Kylian Mbappé après la victoire des Bleus
    information fournie par So Foot 01.07.2026 03:21 

    Les Bleus sont en huitièmes et ils sont satisfaits ! Non contents d’avoir écrasé la Suède dans le New Jersey, Didier Deschamps et ses joueurs se sont une nouvelle fois imposés avec la manière dans cette Coupe du monde. Pourtant, pas de quoi baigner dans l’euphorie ... Lire la suite

  • La satisfaction de Lucas Digne et Aurélien Tchouaméni devant la force offensive des Bleus
    La satisfaction de Lucas Digne et Aurélien Tchouaméni devant la force offensive des Bleus
    information fournie par So Foot 01.07.2026 03:18 

    Tout le monde est content, c’est la maison du content. La victoire face à la Suède a parfaitement lancé les Bleus dans leur phase finale de Coupe du monde et la satisfaction était au rendez-vous dans les travées du MetLife Stadium. « Les offensifs font tous les ... Lire la suite

  • Le coup d'envoi de Mexique-Equateur retardé
    Le coup d'envoi de Mexique-Equateur retardé
    information fournie par So Foot 01.07.2026 03:09 

    La nuit va être longue… Le coup d’envoi du seizième de finale entre le Mexique et l’Equateur, prévu à 3h ici en France, a été retardé d’au moins une heure et est désormais programmé à 20h, heure locale (4h du matin dans l’Hexagone) . À l’instar de France-Irak, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank