Barcola, la quatrième roue du carrosse bleu

Auteur du break face au bunker suédois, Bradley Barcola s'est montré flamboyant pour lancer cette phase éliminatoire de Coupe du monde. Dans une équipe qui ne comporte presque plus de zone d'ombre, le Parisien semble avoir gagné sa place. Celle du chaînon manquant d'une attaque déjà crainte de tous.

En équipe de France, certains joueurs reçoivent une convocation pour faire briller les autres. Dans un certain registre, nous pouvons dire qu’un Marcus Thuram se fait encore appeler sous le maillot bleu pour cette raison-là. Plus dangereux du côté de l’Inter, il a toujours eu en EDF cette utilité pour dispenser Kylian Mbappé de quelques efforts défensifs. Une configuration menant à la campagne de l’Euro 2024, qui ne restera pas dans les annales. Deux ans plus tard, Didier Deschamps se présente avec une équipe plus offensive que jamais, portée par trois stars planétaires : Mbappé donc, mais aussi le Ballon d’or Dembélé et le ballon d’eau fraîche Michael Olise.

Dans un 4-2-3-1 faisant loi depuis le France-Croatie au Stade de France et une fois le Munichois réaxé, il restait à trouver celui qui mènerait le côté gauche. Désiré Doué semblait l’homme désigné pour répondre à ce poste, mais ses coups de génies se feront plus rares en sélection, à l’image d’un arc-en-ciel raté contre la Norvège. Sur le banc, il y en a un qui sort du lot. Ayant enfin passé un cap au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola profite de cette virée américaine pour faire son bout de chemin et mimer un flingue avec ses mains. Que ce soit pour placer un petit piqué afin de sceller l’affaire contre le Sénégal (3-1) ou adresser un centre sur la tête de son copain Désiré contre la Norvège (4-1). Les débats surviennent quant à qui doit commencer sur ce flanc. Mais Didier maniera les mots, comme d’habitude : « Il y a beaucoup de débats, et de joueurs sur les 26 qui peuvent commencer, on aura besoin de tout le monde. Ce qui est important, c’est ce que Barcola a fait aujourd’hui : entrer et tout donner. » …

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com