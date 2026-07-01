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La satisfaction de Lucas Digne et Aurélien Tchouaméni devant la force offensive des Bleus
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 03:18

La satisfaction de Lucas Digne et Aurélien Tchouaméni devant la force offensive des Bleus

La satisfaction de Lucas Digne et Aurélien Tchouaméni devant la force offensive des Bleus

Tout le monde est content, c’est la maison du content. La victoire face à la Suède a parfaitement lancé les Bleus dans leur phase finale de Coupe du monde et la satisfaction était au rendez-vous dans les travées du MetLife Stadium.

« Les offensifs font tous les efforts défensifs »

Sorti pour « un début de crampe », Lucas Digne ne cachait ainsi pas son plaisir d’avoir remporté la rencontre aussi largement et saluait franchement l’apport du quatuor de devant dans les succès tricolores. « C’est incroyable de les avoir devant nous. Il faut leur laisser plus d’espaces pour qu’ils combinent. Chacun son rôle, quand l’équipe fonctionne comme ça c’est un plaisir , s’est ainsi extasié le latéral gauche au micro de M6. On se tire tous vers le haut. On sait tous ce qu’on est venus chercher. C’est un plaisir de jouer comme ça. On va se projeter sur le Paraguay. Les offensifs font tous les efforts défensifs . »…

JF pour SOFOOT.com

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