Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa
28/08/2025 à 12:06

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa

Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa

La petite sœur.

Après le tirage au sort des calendriers de la Ligue des champions, ce jeudi soir, ce sera au tour des deux petites sœurs, la Ligue Europa et la Ligue Conférence, qui auront le droit à leurs cérémonies vendredi en début d’après-midi (13 heures pour l’une, 14 heures pour l’autre). En attendant de savoir si Strasbourg pourra être de la partie en C4, les supporters de l’OL, Lille et Nice ont déjà fait en sorte de ne pas planifier un déjeuner pour ne rien rater du menu.

CG pour SOFOOT.com

