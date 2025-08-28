Les phrases que vous allez entendre sur le Twitch de RMC lors de Brøndby-Strasbourg

Les phrases que vous allez entendre sur le Twitch de RMC lors de Brøndby-Strasbourg

RMC a décidé de diffuser les tours préliminaires de Nice (C1) et Strasbourg (C4) sur ses chaînes Twitch et YouTube, avec un ton bien différent de la télévision et un duo de commentateurs à qui on a laissé carte blanche. Résultat, ça part souvent en cacahuète.

« On a essayé de lire la feuille de match, mais avec leurs accents, on n’y comprend rien, donc démerdez-vous ! »

« On espère qu’ils feront mieux que Nice parce que la double confrontation des Aiglons contre Benfica, c’était une belle daube. »…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com