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Les Philippines "très préoccupées" par les nouveaux droits de douane américains
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 08:17
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Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche le 16 juillet 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche le 16 juillet 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / POOL )

La Chambre de Commerce et d'Industrie des Philippines s'est dite vendredi "très préoccupée" par une nouvelle vague de droits de douane américains que l'administration Trump affirme être liée à des inquiétudes concernant le travail forcé.

Les Etats-Unis ont imposé vendredi une nouvelle salve de droits de douane contre une soixantaine d'économies: depuis 00h01 (04h01 GMT), les Philippines se voient imposer une surtaxe de 12,5% qui s'applique à un certain nombre de produits entrant aux Etats-Unis.

Ces surtaxes prennent le relais des droits de douane de 10% imposés en février dernier, arrivés à échéance à la même heure.

"Nous sommes très préoccupés et surpris par cette nouvelle imposition de 12,5%, qui est très élevée", a déclaré vendredi à l’AFP George Barcelon, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Philippines (PCCI).

"Cela rendra les industries moins compétitives", a-t-il mis en garde. Il s’attend à ce que le ministère du Commerce du pays fasse appel de cette nouvelle taxe.

Un rapport du ministère américain du Travail datant de 2024 énumérait des aliments philippins, notamment les noix de coco et le coprah, comme comportant des "intrants produits par le travail des enfants", tout en soulignant que de nombreux pays figuraient sur cette liste précisément parce qu'ils se montraient plus transparents dans le traitement du problème.

La ministre philippine du Commerce, Christina Roque, a déclaré à l'AFP que le pays disposait d'une "politique ferme contre le travail forcé, conforme à diverses conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)".

Elle a ajouté que le pays venait tout juste, la veille, d’adopter de nouveaux mécanismes visant à lutter contre ce problème.

L'ambassadeur des Philippines aux Etats-Unis, Jose Manuel Romualdez, a déclaré que, bien que ce taux soit "bien inférieur" aux 19% imposés en 2025, le pays comptait négocier une réduction.

"Nous négocierons avec le gouvernement américain par l'intermédiaire de notre sous-secrétaire Allan Gepty", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y avait "pas de calendrier" pour ce processus.

Les Etats-Unis constituent le premier marché d’exportation des Philippines, représentant environ 16% des marchandises vendues. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et des dizaines d’autres pays ont également été frappés par ce droit de douane plus élevé de 12,5%.

Guerre commerciale

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