Les pays de l'UE poussent pour une application rapide de l'accord commercial avec les États-Unis

Les pays de l'Union européenne (UE) poussent à une mise en œuvre rapide de la part du bloc européen de l'accord commercial conclu l'an dernier avec les États-Unis, afin d'éviter une hausse imminente des droits de douane sur le secteur automobile, ont déclaré lundi des diplomates européens.

Les représentants du Parlement européen et du Conseil européen, l'organe représentant les gouvernements de l'UE, reprendront mercredi les négociations sur la législation visant à réduire les droits de douane de l'UE sur les produits américains importés.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il augmenterait dans la semaine à venir les droits de douane sur les voitures et les camions de l'UE à 25%, estimant que le bloc européen ne respecte pas les termes de l’accord scellé à Turnberry, en Écosse, en juillet dernier.

Neuf mois plus tard, l'UE n'a toujours pas supprimé les droits de douane sur les biens industriels américains importés, comme les deux parties en avaient convenu. Le processus législatif a été suspendu à deux reprises par le Parlement européen après les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux alliés européens n'ayant pas soutenu son projet d'acquisition du Groenland et après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane dits "réciproques".

"Les Américains ont finalisé l'accord, mais pas les Européens – c'est pourquoi j'espère que nous pourrons parvenir à un accord le plus rapidement possible", a déclaré lundi sur la chaîne ARD le chancelier allemand Friedrich Merz, dont le pays risque d'être le plus durement touché par une hausse des droits de douane sur l'automobile.

La plupart des États membres de l'UE souhaitent un accord rapide entre le Parlement et le Conseil, ont déclaré des diplomates.

Manfred Weber, le chef du Parti populaire européen (centre-droit), principal groupe au Parlement européen, a également déclaré que les négociations devaient aboutir rapidement afin de permettre au Parlement de donner son accord définitif ce mois-ci.

Un tel calendrier risque toutefois d'être ambitieux alors que les eurodéputés ont intégré à l'accord plusieurs garde-fous, reflet des inquiétudes européennes devant l'attitude de Washington.

Selon Ignacio García Bercero, chercheur au sein du groupe de réflexion Bruegel et ancien responsable des négociations commerciales de l'UE, la menace de droits de douane plus élevés sur l'automobile vise en partie à faire pression sur les Européens.

"L'UE devrait prendre le temps nécessaire pour conclure un accord, sans céder à la pression ni s'engager dans une escalade", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)