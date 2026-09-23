Les Pays-Bas mettent fin à leur boycott de l'Eurovision et y participeront en 2027

Les Pays-Bas feront leur retour au Concours Eurovision de la chanson en 2027, mettant fin à leur boycott lié à la participation d’Israël, la chaîne publique NPO prenant en charge la candidature néerlandaise.

Les Pays-Bas avaient boudé le concours en 2026 pour protester contre la présence d’Israël. Le mois dernier, AvroTros, le diffuseur qui s’occupait jusqu'à présent de la candidature néerlandaise, a déclaré qu’il boycotterait à nouveau l’événement en 2027.

Mais AvroTros avait laissé la décision finale concernant la participation néerlandaise entre les mains d’autres chaînes aux Pays-Bas, passant ainsi le relais à la chaîne NPO.

Cette dernière a déclaré mercredi que l’Union européenne de radio-télévision avait pris des "mesures importantes" en réponse aux critiques formulées par les pays qui n’avaient pas participé en 2026, ce qui, selon elle, devrait conduire à un événement plus "fédérateur".

La NPO a toutefois reconnu que cette décision susciterait des "sentiments mitigés" dans le pays.

L'Irlande a annoncé qu'elle ne participerait pas au concours de 2027, pour la deuxième année consécutive, invoquant les pertes humaines persistantes à Gaza.

Lors de l'édition 2026, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Islande, l’Espagne et la Slovénie avaient boycotté le Concours Eurovision de la chanson pour protester contre la participation d’Israël et son offensive militaire dans l'enclave palestinienne.

Un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza est entré en vigueur en octobre 2025, mais n’a pas complètement mis fin aux attaques israéliennes. La guerre a été déclenchée par l’attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, faisant quelque 1.200 victimes.

Selon les autorités palestiniennes, plus de 73.000 personnes ont été tuées lors de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza.

(Charlotte Van Campenhout et Inti Landauro ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)