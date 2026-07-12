Les origines de la rivalité entre l'Angleterre et l'Argentine

Le hasard fait parfois bien les choses. Pour la première fois depuis 2002, Anglais et Argentins vont se croiser en Coupe du monde . Après la victoire des Anglais (1-2) en prolongation face à la Norvège et celle de l’Argentine (3-1) face à la Suisse, les Three Lions et l’Albiceleste se croiseront donc en demi-finale ce mercredi.

La guerre des Malouines comme traumatisme

Si les deux pays se sont affrontés à plusieurs reprises, hors des terrains de football dans leur histoire, notamment lors des invasions britanniques de Buenos Aires au début du XIXe siècle, le tournant de la rivalité entre l’Angleterre et l’Argentine s’est effectué en 1982 au moment de la guerre des Malouines . Durant 74 jours, les deux nations se sont affrontées pour la souveraineté de l’archipel situé au large de l’Amérique du Sud. Le territoire étant sous contrôle du Royaume-Uni, mais revendiqué par l’Argentine comme part de son territoire national. Au printemps 1982, la junte militaire au pouvoir en Argentine décide d’envahir les îles Falkland (selon la dénomination britannique). Une invasion réprimée dans le sang par Londres et Margaret Thatcher, puisque 649 militaires argentins ont été tués durant le conflit contre 255 britanniques. Un conflit toujours présent dans les esprits argentins puisque les Malouines sont mentionnées dans la chanson concoctée pour la sélection argentine dans ce Mondial.…

LB pour SOFOOT.com