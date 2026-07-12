Breel Embolo méritait-t-il d'être expulsé ?

Ce monde est cruel , comme dirait Vald. La Suisse achève son Mondial sur une note amère après s’être inclinée en prolongation face à l’Argentine (3-1) en étant réduit à dix à partir de la 72 e minute . L’expulsion de Breel Embolo pour un second carton jaune a été particulièrement mal vécue du côté de la Nati , mais il n’y a pourtant pas d’erreur arbitrale .

Une décision déjà appliquée lors d’USA-Paraguay

Lors de ce Mondial, la FIFA a donné de nouvelles prérogatives à la VAR . Jusqu’à cet été, l’assistance vidéo ne pouvait intervenir que lors de quatre situations bien précises : valider ou non un but, vérifier la validité d’un penalty, attribuer ou annuler un carton rouge direct et vérifier l’identité d’un joueur sanctionné aussi bien d’un carton jaune que d’un carton rouge. Désormais, la VAR peut également être sollicitée dans deux nouveaux cas de figure : attribuer ou non un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion à un joueur déjà averti, ainsi que pour inverser un corner injustement accordé à une équipe.…

LB pour SOFOOT.com