Nouvelle sortie raciste d'une élue sud-américaine contre les Bleus

Épuisant. Après la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, une autre élue sud-américaine s’est illustré par des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France .

Déclarée persona non grata à l’ambassade française

Cette fois c’est une élue régionale argentine, Hebe Casado vice-gouverneure de la province de Mendoza, qui s’est fendue d’un tweet raciste visant les Bleus après la victoire face au Paraguay (0-1). Sur X, l’élue a ainsi écrit : « Bien, Paraguay. L’équipe africaine, sans aucune manières. Je ne supporte pas Mbappé ». L’ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, est ainsi monté au créneau dénonçant des propos « dont le caractère raciste ne fait aucun doute » et qui « la disqualifient pour travailler avec l’ambassade ou participer à des réunions où serait présente l’ambassade. Il n’y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine » , a notamment témoigné l’ambassadeur auprès de l’AFP.…

LB pour SOFOOT.com