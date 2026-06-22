Les onze irakiens alignés face aux Bleus

Prêts pour le Dominique de Villepinco. Pour ce premier match entre la France et l’Irak de l’histoire du ballon rond, Graham Arnold, qui avait déjà affronté les Bleus avec l’Australie en 2022, a choisi les onze joueurs titulaires de l’Irak face à l’équipe de France. Aymen Hussein, le héros de la qualif irakienne, démarre titulaire. Il a inscrit le seul but des Irakiens de ce Mondial 2026, face à la Norvège (1-4). Si les Bleus s’imposent, ils se qualifient pour les seizièmes de finale du Mondial.

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UL pour SOFOOT.com