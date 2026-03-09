Les obligations mondiales chutent, la hausse du pétrole alimentant les paris sur la hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs se méfient des risques d'inflation en raison de la flambée des prix du pétrole

* Les traders tablent sur des hausses de taux de la part de la BCE

* Les contrats à terme sur les taux américains prévoient une seule baisse complète de la part de la Fed

* Les analystes et les investisseurs estiment que les changements de position exacerbent les mouvements

* Le G7 se dit prêt à prendre des mesures pour faire face à la flambée des prix du pétrole

(Ajoute un nouveau commentaire, byline, NEW YORK dateline, G7 news, met à jour les rendements) par Yoruk Bahceli, Ankur Banerjee et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les marchés obligataires mondiaux ont chuté lundi, alors que l'intensification de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a poussé le pétrole brièvement vers 120 dollars le baril, augmentant les craintes d'inflation et alimentant les attentes que les banques centrales européennes pourraient resserrer leur politique plus tard dans l'année.

Les marchés se sont quelque peu stabilisés au cours de la séance de l'après-midi, se redressant à partir de leurs niveaux les plus bas alors que les prix du pétrole s'éloignaient de leurs plus hauts.

La nouvelle selon laquelle les ministres des finances du G7 sont prêts à mettre en œuvre les "mesures nécessaires" en réponse à la flambée des prix mondiaux du pétrole a contribué à faire baisser le prix du pétrole par rapport à son niveau le plus élevé. Les responsables du G7 n'ont toutefois pas pris l'engagement de débloquer des réserves d'urgence.

Aux États-Unis, la récente flambée des prix du pétrole a incité les investisseurs à réduire les attentes concernant le nombre de baisses de taux de la Réserve fédérale à une seule réduction de 25 points de base cette année ou à aucune jusqu'en 2027.

Le prix du Brent a grimpé lundi à près de 120 dollars le baril, son plus haut niveau depuis juillet 2022, mais il était en hausse de 4,7 % à environ 97 dollars.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran maintient pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Le fait que l'Iran ait nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que chef suprême a également exercé une pression sur les prix, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes.

"Si les pressions inflationnistes se renforcent avec la hausse des prix du pétrole, il est possible que cela limite l'action des banques centrales mondiales qui cherchent à réduire leurs taux", a déclaré Chip Hughey, directeur général des revenus fixes chez Truist Wealth à Richmond, en Virginie.

"Nous avons donc vu le marché réduire les chances d'une baisse des taux de la Fed jusqu'à bien plus tard dans l'année. L'impact direct sur l'Europe est un peu plus important", a-t-il ajouté, notant que les perspectives de politique monétaire s'orientent vers des hausses de taux.

Le spectre de la hausse de l'inflation et la possibilité que les banques centrales aient besoin de maintenir les taux plus longtemps, voire de les augmenter, ont fait que l'attrait des obligations en tant que valeur refuge a été négligé dans le conflit.

VENTE MASSIVE D'OBLIGATIONS

Lundi, les rendements des obligations d'État ont encore augmenté alors que les prix chutaient, s'ajoutant aux mouvements spectaculaires de la semaine dernière. Les investisseurs ont commencé à tabler sur une hausse des taux d'environ 30 points de base de la part de la Banque centrale européenne d'ici la fin de l'année, ce qui constitue un revirement considérable par rapport à février, lorsque le risque était une nouvelle baisse des taux. Plus tôt dans la séance, les opérateurs avaient prévu jusqu'à deux hausses de taux complètes.

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les opérateurs s'attendent désormais à ce que les taux restent à peu près inchangés d'ici la fin de l'année 2026. Il s'agit d'un changement important par rapport aux attentes avant le conflit d'une réduction ce mois-ci.

La Grande-Bretagne a fait les frais de la hausse des coûts d'emprunt. Les rendements britanniques à deux ans GB2YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis près d'un an, progressant de 40 points de base. Ils ont terminé en hausse de 6,2 points de base à 4,04%. En Allemagne DE2YT=RR , les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024 , à 2,48%, et ont progressé de 1,3 point de base.

Ces mouvements font suite à des hausses d'environ 30 points de base chacune la semaine dernière, les marchés européens s'étant révélés particulièrement vulnérables à la chute des cours compte tenu de la dépendance de la région à l'égard des importations d'énergie. Les mouvements ont été plus modérés aux États-Unis, premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié, où les rendements à deux ans US2YT=RR ont augmenté de 3,4 points de base à 3,59 %

US2YT=RR . Les obligations à plus long terme ont été principalement touchées en Grande-Bretagne lundi, où les rendements à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis septembre de l'année dernière.

SCÉNARIO DE STAGFLATION Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des perspectives d'inflation. Une mesure du marché de l'inflation de la zone euro

EUCPIZ2Y=TWEB au cours des deux prochaines années a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023, tandis qu'une mesure similaire aux États-Unis - le point mort d'inflation à deux ans - a atteint un pic d'un mois vendredi dernier.

Mais les analystes affirment que les mouvements du marché obligataire ont également été exacerbés par des changements de positionnement, les investisseurs ayant précédemment parié sur des courbes de rendement plus raides et sur la baisse des rendements à court terme en espérant des réductions de taux de la banque centrale.

Les investisseurs ont déclaré que cela touchait particulièrement le Royaume-Uni, où les investisseurs avaient précédemment été haussiers dans l'anticipation des réductions de taux et de l'apaisement des inquiétudes budgétaires, et qu'ils étaient maintenant en train de dénouer ces positions.

"Ce que l'on observe actuellement, c'est une énorme capitulation", a déclaré Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille chez RBC BlueBay Asset Management.

Alors que le marché anticipe des hausses de taux de la part de la BCE, M. Hense s'attend à ce que la banque maintienne sa position.

"Nous pensons que la croissance européenne sera touchée dans la même mesure que l'inflation augmente... Dans ces conditions, nous pensons qu'il est plus probable que la BCE fasse preuve de retenue

Le marché s'est également intéressé à la manière dont les gouvernements pourraient faire face à la flambée des prix de l'énergie, qui affectera les consommateurs et les entreprises en raison de sa rapidité. Les gouvernements asiatiques s'efforcent de limiter l'impact sur les économies et les consommateurs, tandis que l'Union européenne examine des mesures à court terme pour alléger la pression sur l'industrie. L'agence de notation Fitch a déclaré à Reuters vendredi que les finances de gouvernements comme ceux de la Grande-Bretagne et de la France, déjà confrontés à des déficits budgétaires élevés, pourraient être mises sous pression s'ils lançaient de nouvelles mesures de soutien à l'énergie.

Pour certains analystes, la réaction du marché obligataire justifie la prudence à l'égard des actifs plus risqués.

"La réévaluation du marché des taux suggère un scénario dans lequel le pétrole reste au-dessus de 100 dollars pendant des mois. Mais dans ce scénario, nous devrions assister à une réévaluation beaucoup plus marquée des marchés des actions", a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.