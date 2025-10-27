 Aller au contenu principal
Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 13:54

Plus de buts que de mal.

Ce dimanche 26 octobre 2025 restera un souvenir étrange pour Pape Sy . Pour ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz, le gardien sénégalais , auteur d’une première partie de match encourageante, n’a pas pu colmater toutes les brèches messines qui ont fini par encaisser six buts face au LOSC.

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
