Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille
Plus de buts que de mal.
Ce dimanche 26 octobre 2025 restera un souvenir étrange pour Pape Sy . Pour ses débuts en Ligue 1 avec le FC Metz, le gardien sénégalais , auteur d’une première partie de match encourageante, n’a pas pu colmater toutes les brèches messines qui ont fini par encaisser six buts face au LOSC. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
