Les nouvelles règles de l'arbitrage pour la saison 2026-2027 de Ligue 1

Les nouvelles règles de l'arbitrage pour la saison 2026-2027 de Ligue 1

On garde tout, sauf les pauses fraîcheurs. Alors que l’IFAB (l’instance qui détermine les règles du football) a instauré de nouvelles règles de jeu pour la Coupe du monde 2026, elles s’appliqueront désormais aux compétitions nationales françaises , a indiqué la Fédération dans un communiqué, à la veille du début de la Ligue 1.

Blessures tactiques, remplacements, touches et six mètres trop longs en ligne de mire

Au niveau des changements, un joueur remplacé devra avoir quitté le terrain dans les dix secondes pour ne pas hacher le jeu. Si le joueur n’est pas sorti dans le temps imparti, son remplaçant devra patienter pendant une minute et attendre le prochain arrêt de jeu pour pouvoir entrer. …

NB pour SOFOOT.com