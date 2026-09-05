Les nouvelles ambitions d'Antoine Kombouaré

« À partir du mois de janvier, je suis dispo ! » Voilà ce qu’a déclaré Antoine Kombouaré au micro de l’émission Les nuits du Cazarre Enchaîné, diffusée sur RMC dans la nuit de vendredi à ce samedi. Débarqué du Paris FC où il a été remplacé par Liam Rosenior début juillet, l’entraîneur français n’est pas prêt de raccrocher sa casquette.

Des genoux qui tremblent

Face à Julien Cazarre, il a confié que son départ du club promu qu’il a mené à une honorable 11 e place s’explique pour raisons de santé : « J’ai eu une discussion avec Antoine Arnault. J’avais des doutes sur ma capacité à pouvoir entraîner cette année. Antoine voulait que je reste, mais il a compris. L’aventure était belle, on a fait du très bon travail, mais physiquement, c’était compliqué […] Je me suis rendu compte de mon état de santé. C’était la bonne décision. Je suis content de m’être arrêté », développe celui qui invoque des problèmes récurrents aux genoux.…

JD pour SOFOOT.com