Les Normands dominent la Ligue 3, Villefranche s'enfonce

Quel championnat ! Rouen, Caen, QRM… Les clubs normands ont fait carton plein ce samedi , pour la sixième journée de Ligue 3. Pour infliger au promu Thionville sa première (lourde) défaite de la saison (4-0), le FCR de Régis Brouard, s’en est remis un magnifique retourné de Malik Tchokounté. À 38 piges, l’ancien lavallois inscrit déjà son cinquième but de la saison. Issiaka Karamoko, qui a la particularité d’avoir joué dans quatre clubs de l’actuelle Ligue 3 (Le Puy, Paris 13 Atlético, Bastia et donc Rouen) a doublé la mise, avant que l’international mauritanien Bakari Camara n’inscrive un superbe lob du milieu de terrain. Même score pour Versailles, qui a bien pansé ses plaies à Orléans (4-0) .

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UL pour SOFOOT.com