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Les noms originaux des joueurs du Timor Oriental sélectionnés pour le Mondial U15
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 10:54

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Les noms originaux des joueurs du Timor Oriental sélectionnés pour le Mondial U15

Les noms originaux des joueurs du Timor Oriental sélectionnés pour le Mondial U15

Visiblement il reste des fans de Serie A. Alors que la Coupe du monde U15 s’est ouverte en Azerbaïdjan ce samedi, le match d’ouverture opposait la nation hôte au Timor oriental et pour les amateurs de ballon rond mais également de philosophie, quelques références subtiles s’étaient glissées sur la feuille de match .

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