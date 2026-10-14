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La compo du PSG, sans Kvaratskhelia
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 20:19

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La compo du PSG, sans Kvaratskhelia

La compo du PSG, sans Kvaratskhelia

Il est trop tôt pour faire un choix, mais son choix est fait. Luis Enrique a élu ses onze séminaristes pour le premier gros choc de sa saison de Ligue des champions contre Manchester City, ce mercredi (coup d’envoi à 21 heures). L’Espagnol a opté pour titulariser Ousmane Dembélé et Nuno Mendes , tous les deux laissés au repos samedi dernier face au Mans, en Ligue 1. Khvicha Kvaratskhelia et João Neves sont sur le banc, contrairement à Warren Zaïre-Emery et Maghnes Akliouche, qui a inscrit son premier but avec le PSG samedi dernier.

La compo du PSG face à Manchester City :

Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Akliouche, Dembélé, Doué.…

UL pour SOFOOT.com

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