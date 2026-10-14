L'énorme tifo d'anniversaire des ultras rennais

C’est donc ça, un tableau de la Renaissance. Le Roazhon Celtic Kop a fait les choses en grand pour ses 35 ans. Ce mercredi, le principal groupe de supporters rennais a installé une énorme bâche sur le palais Saint-Georges , imposant édifice du XVII e siècle situé dans le centre-ville de Rennes. Comme le rapporte Ouest-France , l’installation a été réalisée avec l’accord de la municipalité rennaise. L’équipe de Franck Haise affronte l’OFI Crête ce jeudi (21 heures) en Ligue Europa, près d’un mois après son match nul sur la pelouse de Sturm Graz.

Selon l’office de tourisme rennais, le jardin est ouvert tous les jours, de 8 heures à 18 heures, du 1 er octobre au 29 février. Une station de vélo est à proximité.…

UL pour SOFOOT.com