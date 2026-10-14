Après son tirage de cheveux, Vinícius suspendu quatre matchs et absent du Clásico

Une histoire à s’arracher les cheveux. Après avoir tiré la mèche de son adversaire Nathan Saliba contre Villarreal samedi dernier, Vinícius connaît sa sanction : le Brésilien ne disputera pas le Clásico, prévu le 25 octobre prochain . Il a écopé de quatre matchs de suspension par la commission de discipline de la fédé espagnole, qui a sûrement coupé les cheveux en quatre pour prendre sa décision.

L’ailier de 26 ans loupera également un match contre Séville et deux déplacements à Santander et à Valence. Il devrait faire son retour en Championnat le 22 novembre prochain , face au Celta Vigo. Vinícius Júnior est quand même titulaire ce mercredi, contre l’AS Rome, en Ligue des champions, ce mercredi.…

UL pour SOFOOT.com