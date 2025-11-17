 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 18:16

Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme

Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme

Longue vie au Roi.

La société NR Sports, dirigée par Neymar et son père, a acquis la marque Pelé, pour un montant non confirmé mais estimé à environ 15,5 millions d’euros . Selon le média brésilien UOL , l’annonce officielle devrait être faite le 19 novembre, date anniversaire du millième but de Pelé . Cette transaction intervient alors que la marque de Pelé était restée peu exploitée par la société américaine Sport 10 depuis son décès en décembre 2022 .…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Neymar dans la « liste » des joueurs « sélectionnables » d’Ancelotti
    Neymar dans la « liste » des joueurs « sélectionnables » d’Ancelotti
    information fournie par So Foot 17.11.2025 19:44 

    Pas de numéro 10 dans ma team Carlo Ancelotti connaît trop bien le football pour jouer les fossoyeurs. Si Neymar n’a plus joué un match avec le maillot auriverde depuis des lustres, enchaîne les blessures, les embrouilles et les investissements , son nom suffit ... Lire la suite

  • Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
    Cette fois, c'est la bonne pour le Barça et le Camp Nou
    information fournie par So Foot 17.11.2025 17:29 

    Home sweet home. Après deux ans d’attente, une récente réouverture au public et même une visite de Lionel Messi, c’est désormais officiel. Ce lundi, le FC Barcelone a annoncé que son match prévu samedi, à 16h15 contre l’Athletic Club pour la 13 e journée de Liga, ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé et le PSG se réclament des montants astronomiques
    Kylian Mbappé et le PSG se réclament des montants astronomiques
    information fournie par So Foot 17.11.2025 16:35 

    Une histoire de gros sous. Auditionnés aux Prud’hommes ce lundi dans le cadre de leur litige, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont dévoilé leurs demandes. Selon RMC Sport, l’attaquant français du Real Madrid réclame la coquette somme de 240 millions d’euros ... Lire la suite

  • Les mots forts de Pep Guardiola en soutien à la Palestine
    Les mots forts de Pep Guardiola en soutien à la Palestine
    information fournie par So Foot 17.11.2025 16:27 

    Quelques jours après la rencontre symbolique entre le Pays basque et la Palestine, Pep Guardiola, très engagé dans la cause palestinienne, a réaffirmé la portée de ce geste au micro de RAC1 . Pour l’entraîneur de Manchester City, cette rencontre dépasse le simple ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank