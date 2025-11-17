Les Neymar rachètent la marque Pelé contre une belle petite somme
Longue vie au Roi.
La société NR Sports, dirigée par Neymar et son père, a acquis la marque Pelé, pour un montant non confirmé mais estimé à environ 15,5 millions d’euros . Selon le média brésilien UOL , l’annonce officielle devrait être faite le 19 novembre, date anniversaire du millième but de Pelé . Cette transaction intervient alors que la marque de Pelé était restée peu exploitée par la société américaine Sport 10 depuis son décès en décembre 2022 .…
